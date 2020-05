Prva četiri dana tražila se ulaznica više!

Srećom, CineStarov drive in nastavlja s radom od ovog četvrtka do nedjelje, opet s projekcijama u 21:30 sati, a vremenska prognoza je vedra.

Ovo neponovljivo iskustvo gledanja odličnih kino naslova iz svog limenog ljubimca traje sve do 14. lipnja. Projekcije će se održavati od četvrtka do nedjelje, u spomenutom periodu, s početkom u 21:30 sati na parkingu Arena Parka pored poznatog Arena Centra. Filmovi se prikazuju na velikom ekranu, a zvuk filma posjetitelji mogu pratiti isključivo putem svojih radijskih aparata u automobilu putem FM frekvencije. Na području ovjere kino ulaznice koja je kupljena online, posjetitelji će, ne izlazeći iz automobila, od CineStar djelatnika dobiti svoje kokice te poklon piće koje omogućuje partner Coca-Cola, a od ovog tjedna Polleo daruje sve čokoladicama. Na odlasku posjetitelje čeka poklon piće powered by Stella Artois, u kojem će se moći uživati u privatnosti svojih domova. CineStar drive-in kino spoj je retro stila s modernom kupovinom ulaznica i kokica online te jakim filmskim blockbusterima na repertoaru. Kupovina ulaznica moguća je isključivo online na CineStar web adresi, a broj mjesta je ograničen. Cijena paketa po vozilu je 120 kn, a uključuje ulaznicu za vozilo za dvije osobe i dva paketa kokica 2 go.