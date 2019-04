Veličanstvena Cher još uvijek oduševljava publiku

Pjevačica Cher za svoju je publiku jahala na umjetnom slonu i pokazala kako godine ne znače ništa. Očito je kako je 72-godišnja otkrila tajnu vječnog života jer je u glazbenoj legendi nemoguće primijetiti znakove usporavanja

Cher je trenutno na turneji 'Here We Go Again'. Neumorna pjevačica spustila se na pozornicu na vlastitom minijaturnom žrtveniku odjevena u zlatni prsluk u stilu ratne princeze iz žanra fantastike, te s krunom na glavi.