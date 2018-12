Vedran Ćorluka ne krije koliko je ponosan na svoju Franku

Ova godina zaista je njezina - osim što se ljetos udala za Vedrana Ćorluku, novi album na izmaku ove godine najveći joj je poklon, a već u idućoj priprema veliki koncert kao ostvarenje svih svojih snova. Sinoćnja promocija prvog albuma Franke Batelić privukla je brojna lica s estrade, no kamere i fotoaparati ovoga su puta, osim u lijepu pjevačicu, bili usmjereni u njezina supruga, nogometaša Vedrana Ćorluku

Promocija albuma nije okruženje u kojem se nogometaš Vedran Ćorluka osjeća kao na domaćem terenu, no ne čudi zanimanje medija da i on kaže pokoju o uspjehu svoje supruge, pjevačice Franke Batelić.

‘Sigurno je to da sam ponosan, znam koliko je naporno radila na ovom albumu i koliko je truda uložila. Nadam se da joj je ovo tek prvi od mnogih’, rekao je Vedran Ćorluka, dodavši kako mu je s albuma najdraža pjesma ’S tobom’.

‘Pojedinim igračima sviđala se glazba koju je Franka stvarala. Ne mogu ja njima ništa nametnuti, to je došlo samo od sebe. Možda kroz neku zezanciju, ali na kraju je sve to ispalo jako simpatično’, priznao je, dodavši kako se i dalje čuje sa svojim bivšim suigračima, s kojima je proveo 12 godina.

Naravno, zanimali su nas i prvi Frankini dojmovi uoči same promocije, a ona nije mogla sakriti uzbuđenje: ‘Jako sam ponosna i mislim da smo svi sretni zbog posla koji smo napravili u posljednjih godinu dana, a koji je zaokružio sve ono prije. Ovaj album šlag je na kraju.’

Razgovarajući o albumu ’S tobom’, pitanje o najdražoj pjesmi nametnulo se samo po sebi: ‘Siniša (op. a. Siniša Bevanda, Frankin menadžer) ne voli da govorim o tome, no ja jako volim pjesmu ‘Nedodirljivi’, ona mi je baš pjesma, kao i ‘Tajno’, aktualni singl. To je pjesma koja je nastala prije godinu dana. Planirali smo je i ranije izbaciti, no tek sada došlo je njezinih pet minuta.’

A što je s omiljenom Vedranovom pjesmom? ‘Da, on najviše voli ’S tobom’ zato što sam se s njom vratila. On ju je emotivno doživio, baš kao i ja. I meni je posebno draga.’