Već neko vrijeme nismo čuli za nju, evo gdje je 'nestala' Ana Gruica Uglešić

Splitska glumica, fitness trenerica i instruktorica joge od početka nove godine nije se pojavljivala na javnim događanjima. Doznali smo što Ana Gruica Uglešić koja u nedjelju slavi svoj 37. rođendan, trenutno radi

'Radim na predstavi SF Cabaret "Split in Space', muškoj inačici predstave 'Splićanke' gdje, kao jedina žena, igram s kolegama Matijom Grabićem, Sinišom Novkovićem, Ivom Perkušićem a redatelj je Ivan Leon Lemo. Premijera je 27. veljače, ispričala nam je. Uz to sprema se za zagrebačko gostovanje Gradskog kazališta mladih i 'Splićanki' koju je do sad pogledalo 16 tisuća Splićana, a koje će se održati u velikoj dvorani Vatroslav Lisinski 27. travnja. UZ to, Ana igra i vraga u hvaljenoj predstavi 'Postolar i vrag'.