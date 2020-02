Vatra novi singl i video spot kao najava novog, desetog studijskog albuma

'Sva naša ljeta', posveta djetinjstvu iz pera Ivana Dečaka, novi je singl grupe Vatra kojim najavljuju deseti studijski album

''Sva naša ljeta' svojevrsna je posveta djetinjstvu, vremenu koje nam tako brzo i nepovratno izmakne. Sada kada sam postao otac, gledam svoje klince kako drame prije odlaska u vrtić, zbog loše navučenih čarapa, prebrzog topljenja sladoleda, premalo pekmeza u krafnama, previše hrane u tanjuru... Znam da sam od njih bio tisuću puta gori, pa me sve to skupa nasmijava. Gledam ih kako rastu dok ja starim i pokušavam sve to nekako pretočiti u pjesme. 'Sva naša ljeta', upravo je jedna takva, progovara o prolaznosti i potrebi da se komadić djetinjstva i mladosti zauvijek zadrži', kaže o pjesmi autor Ivan Dečak.