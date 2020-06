Vampirski facelifting osvojio je brojne poznate Hrvatice: 'Koža mi je poput kože moje kćeri. Poslije toga komotno odmah možeš na špicu'

View this post on Instagram

tražili ste me fotku prije i poslije plazme ali plazma nije tretman na kojem se tako jako vidi razlika, nema tu nikakvog rezanja podizanja napuhivanja ili peglanja već vam je koža “samo” blistavija i bez flekica (kojih ja imam dosta od sunca) pa sam vam odlučila staviti fotku ZA vrijeme tretmana. ovo sam ja s plazma maskom na licu (iako se plazma osim kao maska koristi i tako da se pije i uštrcava u kožu lica). uglavnom ova me slika jako nasmijavala cijeli dan jer izgledam kao mumija ali obećajem da ću vam ujutro slikati kako blistam 😉#plazmaprgf #aestheticmedicine #rejuvenation #venusviva #radiofrequeny #gettheglow #newskin #poliklinikamilojevic @drnickmilojevic