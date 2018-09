Uzbudljiva jesen na Pickboxu

Pickboxova jesenska shema, kako na kanalu tako i na samostalnoj usluzi – bit će sve samo ne dosadna. Nove atraktivne serije, premijere, nastavci sezona popularnih serija, sadržaj za najmlađe, novi naslovi filmova... Rujan već sada izgleda više nego dobro

Let heroja (When Heroes Fly)

Dramatična triler-serija Let heroja (When Heroes Fly) redatelja Omrija Givona osvojila je na ovogodišnjem filmskom festivalu u Cannesu nagradu za najbolju seriju, a inspirirana je jednim od najprodavanijih izraelskih romana pisca Amira Gutfreunda. Četiri prijatelja, ratni veterani Specijalne izraelske vojne jedinice, jedanaest godina nakon završetka rata ponovno se okupljaju zbog vrlo intimne i delikatne situacije. No spremni su proći pakao samo kako bi pronašli svoj mir. Radnja započinje završetkom Izraelsko-libanonskog rata 2006. godine u kojem se četvorica najboljih prijatelja pripremaju za konačan povratak svojim domovima.

Jedanaest godina nakon završetka ratnih misija, svaki od prijatelja krenuo je svojim putom, svatko sa svojim pričama, problemima, osobnim tragedijama.

Djevojka Yaeli (Ninette Tayeb) velika je ljubav mladića Aviva (Tomer Capon) i sestra Dubija (Nadav Netz) koja je nestala i vjeruje se da je mrtva. No kada njezinu sliku u lokalnim novinama ugleda Benda (Moshe Ashkenazi) koji živi i radi u Južnoj Americi, počinje njihova avantura života koja ih vodi u kolumbijsku džunglu. Na tom putu svatko od njih četvero suočit će se s vlastitim traumama i osobnim psihološkim granicama.

Crvena kraljica (Krasnaya koroleva)

Na Pickbox, kao prava jesenska poslastica, dolazi ruska serija o jednoj od najpoznatijih i najtajanstvenijih ruskih manekenki – Regini Zbarskaji.

Radnja počinje u Vologdi 1953. gdje upoznajemo Zoju Koljesnikovu i njezinu veoma siromašnu obitelj. No njezina majka Darija čini sve što može da Zoja dobije bar ono najosnovnije što joj je potrebno. Jedna starica proricala je tada Zoji budućnost i, kada je okrenula kartu sa slikom kraljice, starica joj je rekla da je to ona i da karta pokazuje ime 'Regina'. Zoja je tada promijenila ime i otputovala u Moskvu da bi započela nov život.

Životna priča o Regini Zbarskaji, odnosno Regini i njezinu uspjehu u svijetu modela te povezanosti s KGB-om i turbulentim ljubavnim životom, misterij je i dandanas. Svojom 'zapadnom' ljepotom Regina je privlačila mnoge, a u Parizu, gdje su je primijetili svjetski mediji, časopis 'Paris Match' nazvao ju je 'La plus belle arme du Kremlin' – najljepšim oružjem Kremlja.

Uhvatite maloga (Get Shorty)

Nakon što smo odgledali prvu sezonu ove duhovite, zabavne, ali jednako tako i tmurne kriminalističke serije temeljene na istoimenom romanu i filmu iz 1995. godine s Johnom Travoltom u glavnoj ulozi, druga sezona, osim novih glumačkih imena poput Stevena Webera , Andrewa Leedsa i Felicity Huffman, donosi i nove nevjerojatne kriminalističke zaplete s upitnim raspletima.

Podsjetimo: priča je to o plaćenom ubojici iz Nevade, Milesu Dalyju (Chris O'Dowd) koji je pokušao postati slavni filmski producent u Hollywoodu kako bi ostavio kriminal iza sebe i uspio ponovno zadobiti povjerenje svoje obitelji. Mijenjajući karijeru, Miles upoznaje propalog producenta niskobudžetnih filmova Ricka Moreweathera (Ray Romano) koji postaje njegov poslovni partner. U drugoj sezoni Miles Daly bori se kako bi ostvario svoje ambicije kao producent filmova i obiteljski čovjek, no njegov napredak u karijeri ugrožen je kada njegov partner Rick pristane da ga ozvuči FBI.

Kondor (Condor)

Serija koja se temelji na romanu 'Šest dana Kondora' Jamesa Gradyja prati mladog analitičara CIA-e (Max Irons) koji nailazi na briljantan, ali ujedno i zastrašujući plan svojih kolega koji bi mogao ubiti milijune ljudi. Kako njegovi kolege postaju žrtve atentatora, on će se morati sam suočiti s opasnim elementima vojne industrije. Glavne uloge tumače, uz spomenutog Maxa Ironsa, Mira Sorvino, William Hurt, Bob Balaban, Brendan Fraser i Leem Lubany.

Za najmlađe

Eskimka (Eskimoska) Predivni ukrajinski animirani film u kojem pratimo avanture eskimske djevojčice na Arktiku gdje ona svaki dan ide u ribolov u Mali zaljev sa svojim prijateljima Eggheadom i Looganom. Ondje istražuju, eksperimentiraju, upotrebljavaju maštu te ulaze u razne uzbudljive avanture.

Mölang Priča o nježnom zečiću i najboljoj prijateljici Piu Piu idealna je za mališane koji tek počinju istraživati i upotrebljavati svoje prve riječi. Jedinstveno prijateljstvo i zajedničke avanture zabavit će i nasmijati svako dijete.

Na Pickboxovu kanalu

Na dužnosti (Line of Duty) Ova se inteligentna BBC-jeva serija svaku sezonu fokusira na drugi antikorupcijski slučaj, no glumačka postava ostaje ista, a slučajevi na kojima se radi nikada nisu zaboravljeni. Jedna od najboljih policijskih drama ikad snimljenih pršti od napetosti i, za razliku od drugih policijskih serija, ne bazira se toliko na tragovima, nego na ispitivanju.

Noćni upravitelj (Night Manager) Miniserija "Noćni upravitelj" zaradila je čak sedam nominacija za prestižnu televizijsku nagradu Emmy. Radnja serije prati bivšeg britanskog vojnika Jonathana Pinea (Tom Hiddleston) koji je zaposlen, razumljivo, kao noćni upravitelj u jednom hotelu u Kairu. Ubrzo dolazi u kontakt s tajnom agenticom Burr (Olivia Colman) sa zadatkom da prati vladajuće krugove Londona i Washingtona, gdje se navodno krije veza između obavještajne službe i nelegalne prodaje oružja. Kako bi bio uspješan u poslu, Jonathan mora i sam postati kriminalac.

Novi filmski naslovi