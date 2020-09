Uz hit seriju 90-ih odrasle su generacije, a znate li gdje su danas glumci 'Hitne službe', među kojima je bio i jedan Hrvat?

Davno prije negoli je na male ekrane stigao 'Uvod u anatomiju' i ostale inačice serija čija se radnja odvija na mjestu na kojem se spašavaju ljudski životi televizijski gledatelji diljem svijeta s nestrpljenjem su iščekivali nove epizode 'Hitne službe'

Upravo zahvaljujući kultnoj seriji 90-ih, koja se kroz 15 sezona emitirala od 1994. pa sve do 2009., mnogi su napokon dobili priliku vidjeti što se doista događa u hitnoj službi kada liječnici zatvore svoja vrata. Iako je, naravno, zbog televizije, mnogo toga bilo 'upakirano', iz mnogih se stvari moglo i naučiti, a to i ne treba čuditi kada je scenarist Michael Crichton ujedno bio student medicine.

Eriq La Salle kao liječnik Peter Benton

Nakon napuštanja 'Hitne službe' Eric La Salle pojavio se u HBO-ovoj seriji 'How to Make It in America', dvije sezone glumio je u 'Pod kupolom', a imao je i nekoliko pojavljivanja u filmovima. No važnije od svega je da je odlučio napraviti zaokret u karijeri i, umjesto ispred, raditi iza kamere. Režirao je niz uspješnih televizijskih serija poput 'Jednom davno', 'Čikaška hitna' i 'CSI: Cyber zločini'.