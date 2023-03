U znaku filmske čarolije: U uzbudljivoj završnici 4. emisije 'Plesa sa zvijezdama' ispali influencer Fran i Rebecca

U 4. emisiji 'Plesa sa zvijezdama' vidjeli smo sjajne izvedbe cha cha cha, paso doble, tango, rumbu, slowfox, sambu, jive, dva valcera i dva quickstepa, a nakon uzbudljive završnice, iz daljnjeg natjecanja odlaze influencer Fran i Rebecca

Kultni i megapopularni filmovi poput 'Pretty Woman', 'Top Gun', 'Singing in the Rain', 'Godfather', 'Fifth Element' i 'Toma' samo su neki od ukupno jedanaest filmskih naslova koje su kandidati izabrali za svoje nastupe.

Dva plesna para već su napustila natjecanje, a ove nedjelje pridružio im se još jedan par: Fran Lauš i Rebecca Krajnović.