U susret Valentinovu: Doris Pinčić Rogoznica u romantičnom raspoloženju

Lijepa voditeljica Doris Pinčić Rogoznica razveselila je svoje obožavatelje izdanjem u crvenom s prigodnim srcima

'Tko me zna, zna da sam više prakticna nego romantična, no s obzirom na to da ove godine u meni kucaju dva srca okrenulo me #samoljubav', napisala je uvijek raspoložena Doris što je oduševilo njezine pratitelje.