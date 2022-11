U pucnjavi u Houstonu ubijen je reper Takeoff, član najpopularnije svjetske hip-hop grupe

Reper Takeoff, član poznate glazbene skupine Migos, ubijen je u utorak rano ujutro u Houstonu. Reper iz Georgije, poznat hitovima kao što su Versace i Bad and Boujee, koje je stvorio zajedno s kolegama reperima Quavom i Offsetom, život je izgubio u pucnjavi

Godine 2013. Migos je izdao Versace, svoj prvi mainstream hit. Kasnije je tu pjesmu remiksao reper Drake iz Toronta, koji će nastaviti dugotrajnu suradnju sa sva tri člana grupe. Nakon toga uslijedio je i hit 'Look At My Dab", a 2016. godine izdan je njihov megahit 'Bad and Boujee' koji je inkasirao preko 600 milijuna YouTube pregleda i držao svjetski tron puna četiri tjedna. Guardian ih je uspoređivao usa Beatlesima, Rolling Stone ih je proglasio grupom koja oblikuje pop kulturu. Trio je također ostvario i brojne uspješne suradnje s nizom izvođača kao što su Iharrell, Nicki Minaj, Drake, Gucci Mane, Katy Perry, Justin Bieber i Cardi B.