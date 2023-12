U 'otvorenom' braku dugom 57 godina: Dolly Parton progovorila o samozatajnom suprugu

Godine 1964. upoznali su se u praonici rublja u Nashvilleu, a u plodonosnoj glazbenoj karijeri Dolly Parton uvijek je postojala jedna konstanta - njezin suprug Carl Thomas Dean

Dvije godine od upoznavanja, svoju vezu okrunili su brakom, sloveći za jedan od najdugovječnijih parova u svijetu showbiznisa. O suprugu i njihovom otvorenom braku, country zvijezda otvoreno je progovorila u novom dokumentarcu naziva 'Dolly Parton: In Her Own Words'.

'Kad sam se prvi put stigla u Nashville 1964., jako mi se žurilo da se preselim tu iz svog doma u istočnom Tennesseeju udaljenom tristotinjak kilometara. Nikada prije nisam bila u praonici. Izašla sam van i tamo ugledala jednog zgodnog muškarca koji se vozio pored praonice rublja i skrenuo je sa strane. Tako smo počeli razgovarati i vjenčali smo se dvije godine kasnije, a sada smo u braku 57 godina', prisjetila se. Dolly je prethodno u svojoj knjizi iz 2017. 'Dolly on Dolly, Interviews and Encounters with Dolly Parton' priznala da su muškarci njezina slabost.

'Muškarci su moja slabost. Nizak, debeo, ćelav ili mršav — bila sam zaljubljena u neke vrlo neobične muškarce, ali Carl zna da ću se uvijek vraćati kući i da se ne seksam s tim ljudima — samo flertujem i zabavljam se. On nije ljubomoran i ja nisam ljubomorna na njega. On zna da flertujem. I on isto', napisala je dodavši: 'Da, to je otvorena veza, ali nije seksualna. Na kraju dana mi se ludo volimo.' Tijekom nedavnog gostovanju na BBC-jevom radiju, objasnila je zašto je njezin brak s Carlom opstao.

'Zajedno smo 59 [godina], hodali smo dvije godine, a onda smo upravo proslavili 57. godišnjicu 30. svibnja. Mislim da je veliki dio toga činjenica da smo iskreni i otvoreni i da imamo izopačen smisao za humor! On je lud, tako je zabavan i pametan'. Godine 2022. podijelila je uvid u njihovu romansu i objasnila da se voli 'dotjerati' za svog muškarca.

Dolly Parton Izvor: Profimedia / Autor: m42 / Zuma Press / Profimedia







+9 Dolly Parton Izvor: Profimedia / Autor: m42 / Zuma Press / Profimedia

'Svaki dan se malo našminkam i popravim frizuru jer pomislim, 'Svi drugi me vide dotjeranu, pa mora i on'. Važno mi je da izgledam što bolje. Mislim da to na neki način pomaže da stvari ostanu začinjene'. Unatoč tome što u braku nikada nije imala seksualne odnose s drugim muškarcem, Dolly je u svojoj knjizi priznala da je doživjela 'srčanu aferu'. Objasnila je da je imala 'slomljeno srce' od nepoznatog ljubavnika, ali je priznala da je to bila isključivo emocionalna veza. Carl, koji je vodio tvrtku za asfaltiranje cesta u Nashvilleu, uvijek se držao podalje od svjetla reflektora i par se rijetko viđa zajedno. Dok se Dolly našalila da ju je samo jednom vidio kako nastupa, za Entertainment Tonight ispričala je o slatkom razgovoru koji je vodila sa svojim suprugom. 'Rekao je: 'Nisam ja izabrao ovaj svijet, ja sam izabrao tebe, a ti si izabrala onaj svijet. Ali možemo održati svoje živote odvojene i zajedno.' I to činimo i jesmo.'

Godine 2011. Dolly je za Toronto Sun rekla: 'Stvarno smo jako ponosni na naš brak. Oboma nam je prvi. I posljednji.' Iako par nikada nije imao djecu, glazbenica je inzistirala da 'nije propustila' imati djecu. Priznala je da bi joj karijera bila stavljena u drugi plan da je zasnovala obitelj te da joj mališani nisu 'goruća' želja. 'Nisam propustila kao što sam mislila da bi mogla. Kad ste mladi par, mislite da ćete imati djecu, ali to jednostavno nije bila jedna od onih gorućih stvari za mene. Imala sam svoju karijeru i svoju glazbu i putovala sam. 'Da sam imala djecu, ostala bih s njima kod kuće. Uz sve što se događa, ne bih voljela sada donijeti dijete na ovaj svijet! Uvijek kažem da mi Bog nije dao da imam djecu kako bi sva djeca bila moja.'