U nedjelju dodjela Grammyja: Hip-hop dominira nominacijama

Nedjeljna dodjela američkih glazbenih nagrada Grammy bit će prva u povijesti da bijelac nije nominiran za album godine, a sve će oči biti uprte u rap zvijezde Jay-Z-ja i Kendricka Lamara

Singl ' Despacito ' Luisa Fonsija, najgledanija pjesma u povijesti na YouTubeu, također se natječe za pjesmu i album godine. Pobijedi li, bit će to prvi put da pjesma na španjolskom osvaja tu nagradu.

Ostali nominirani za pjesmu godine su Julia Michaels ('Issues'), Bruno Mars ('That's What I Like') i Alessia Cara ('1-800-273-8255').

U kategoriji albuma godine jedina nominirana žena je kantautorice Lorde ('Melodrama'), a uz spomenute albume Jay-Z-ja i Kendricka Lamara, konkurencija će joj biti Gambino i Mars.

Za najbolji alternativni album nominirani su Gorillaz, The National, Father John Misty, LCD Soundsystem i Arcade Fire.

Pobjednika odlučuje 13 tisuća članova američke akademije diskografske umjetnosti. Dodjela će nakon 15 godina stanke biti u New Yorku. Uživo bi, među ostalima, trebali nastupiti Lady Gaga, Pink i Elton John.