U dugoj crvenoj haljini: Ana Rucner po prvi put zajahala konja

Poznata glazbenica nedavno se vratila s turneje iz Kine gdje je sve popularnija, a sada je domaćoj publici predstavilja novi album. Najavljuje ga pjesma 'Uvijek vjerni'. koju je Ana Rucner snimila još 2014. godine, a nastala je kao podrška hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji za Svjetsko prvenstvo u Brazilu

'Bilo je to nevjerojatno iskustvo za mene pogotovo zato što sam po prvi put zajahala konja. Ovo prekrasno biće pratilo me tijekom cijelog spota i zahvaljujem JK Western Ranchu što su nam ustupili svoje imanje za snimanje spota. Osim što sam se po prvi put našla u sedlu uspjela sam i propeti konja na zadnje noge i nevjerojatno je što smo to uspjeli snimiti iz prvi put. Ispalo je zaista spektakularno', izjavila je Ana Rucner koja do kraja veljače najavljuje novi album.

To je jedina u potpunosti vokalna pjesma s njezinog nadolazećeg studijskog albuma. Nazvala ga je 'Croatian Heritage' i za nju ovaj uradak predstavlja posebnu radost i ponos jer okuplja skladbe koje su pravo 'nacionalno blago'. Ana će ih uz pomoć svojih suradnika predstaviti u zanimljivom glazbenom izričaju.