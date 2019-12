U drugoj emisiji 'The Voicea' bilo je mnogo suza radosnica, a 19-godišnja Tea uspjela je pridobiti sve mentore

Nakon druge audicijske emisije timovi se postupno pune. U timu Gobac tako je već pet natjecatelja, u Timu Vanna i Timu Ivan po četvoro te u Timu Massimo tri natjecatelja

Kada su krenuli prvi taktovi pjesme 'Krivi ljudi' Doris Dragović mentori su zaključili da je to baš nešto za Davora Gobca, no da se ne bi usudio okrenuti na taj glazbeni žanr. Vanna je pohvalila što netko pjeva na hrvatskom i s interesom slušala studenticu opernog pjevanja , Ivu Islambegović ( 26 godina) iz Umaga. Prvi se okrenuo Gobac, a vrlo brzo i Vanna. No, Gobac se prevario.

Donat Mandić (24 godine) iz Zadra izveo je 'How Would You Feel' Eda Sheerana. U pratnji mu je bio i finalist druge sezone Jure Brkljača. Vanna je ocijenila da je odabir pjesme odličan jer je to čista emocija u kojoj je Donat donio tehnički dobru izvedbu, no ne i strast. 'Nije me zakucalo za stolac', kazala je i preporučila da se u takvu skladbu mora ući bez kalkulacije. 'To je prejednostavna minijatura, Ed ima pjesama u kojima možeš pokazati kako pjevaš. Izabrao si ono što tebe dira, to je jedna minijatura koja kod Sheerana pali, ali tebi u ovoj izvedbi nismo uspjeli povjerovati', kazao mu je Massimo i poručio da dođe opet.

U prvim sekundama izvedbe skladbe 'Rise up' Andrae Day Vanna se okrenula devetnaestogodišnjoj Miji Mihanović iz Podstrane. 'Vrlo brzo nakon što si počela pjevati, bojala sam se da me netko opet ne blokira i odmah sam se okrenula', kazala je Vanna. 'Ova pjesma je mogla zvučati drugačije, ali ti si joj dodala emotivnost i suptilnost, a ne znam bi li to meni pošlo za rukom', kazala joj je Vanna uz naklon.

'Kud se okrećeš, Vanna', zavapio je Ivan nakon što se i Vanna okrenula na izvedbu Gorana Oreškovića iz Delnica koji je za audicijski nastup izabrao 'Tenessee Whiskey' Chrisa Stapletona.

'Ovo je bilo fantastično, imaš sjajan glas, sjajan si na pozornici, ostao sam bez daha. Ti u mojemu timu možeš doći do kraja. Uvijek sam volio opičene tipove, a čini se da si i ti to', kazao je Ivan. Vanna je Gorana pokušala nagovoriti da dođe u njezin tim i sama zapjevavši 'Tenessee Whiskey', a Ivan je ocijenio da bi se i njoj okrenuo na takvu izvedbu. Massimo je pohvalio izbor skladbe, a Goran dodao da je to obiteljski žanr. Na kraju se uz ispriku Vanni odlučio za tim Ivan.