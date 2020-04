Nakon što mu je u ožujku 2018. godine dijagnosticiran neuroendokrini tumor, slavni glumac prije nekoliko je dana hitno primljen na intenzivni odijel bolnice u indijskom Mumbaiju zbog infekcije debelog crijeva, od čega je na kraju i preminuo

Filmoljupci ga se još uvijek sjećaju po maestralnim ulogama u filmovima 'Milijunaš s ulice', 'Pijev život' i 'Jurski park', a posljednji film koji je snimio bio je 'Angrezi Medium'. Tome se nitko nije nadao, iako je Irffanu Khanu još u ožujku 2018. godine dijagnosticiran neuroendokrini tumor. Oporavak je bio uspješan, pa se on bez problema vratio na filmski set i završio snimanje 'Angrezi Mediuma'.

Ono što ga je najviše pogađalo činjenica je da ne može dobiti filmsku ulogu, već samo one u indijskim sapunicama. No, onda mu je priliku pružio britanski redatelj Asif Kapadia, koji je u Indiji snimao film 'The Warrior', a koji je na kraju pokupio nagrade na prestižnim svjetskim filmskih festivalima. Vrata Bollywooda tada su mu se otvorila, a većinom je glumio policajce, ali i zločince.

Paralelno s tim gradio je i svjetsku karijeru, a nakon što je u s osam Oscara nagrađenom filmu 'Milijunaš s ulice' utjelovio policajca, samo nebo mu je bila granica. Nažalost, bolest je bila jača, a iza njega ostala je njegova supruga Sutapa Sikdar i sinovi Babil i Ayan.