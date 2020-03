Trudna Marijana Batinić s obitelj morala napustiti stan: 'Ne znamo hoće li biti useljiv'

View this post on Instagram

Znam da ni vi ne spavate zadnjih dana... Panični strah, slike kaosa dok ti se trese tlo pod nogama, a pukotine na zidovima stvaraju pred očima još dugo neće izblijedjeti. Glavom bez obzira bježiš van, a još sinoć si vikao #ostanidoma! 😣 Taj grozni nespokoj uvukao se i u naše redove. Scene, najblaže rečeno, nadrealne. Ja trudna, muž koji mora zadržati hladnu glavu i ostati racionalan, da ne kažem strog kako bi umanjio paniku koja nas je obuzela, pas koji bi baš tad u šetnjicu, pa loše vijesti, pomahnitala ekipa na društvenim mrežama i ta jeziva neizvjesnost... 😟 Highlight jutra - moja petogodišnja mala koja, dok juri prema autu niz ulicu među komadima fasada, kuka da bi se vratila u stan jer joj na Kockici počinje "Lavlja straža"...🤦‍♀️ . Još uvijek ne znamo hoće li naš stan biti useljiv. Čekamo statičare, a dotad smo se sklonili na selo, u privremeni dom na osami i tu smo do daljnjeg... Uz pomoć obitelji i dobrih ljudi u svega par sati dobili smo krov nad glavom i sigurnost naše male obitelji. Nadam se da je isto uspjelo svima vama koji ste ostali bez svojih domova, te ono najvažnije u ovom trenutku, da zbog općeg kaosa niste zaboravili na sve mjere u sprječavanju širenja korone. Pandemija i potres, nenadoknadivi gubitak jednog mladog života - baš kao da smo u nekom prejadnom znanstveno-fantastičnom filmu koji se natječe za Zlatnu malinu. Nažalost - nismo. Ali tu ružnu stvarnost svakodnevno osvijetli i nešto dobro. Jedinstvo liječnika, sestara, Boysa, Torcide, građana, Predsjednika i Vlade, stožera, vatrogasaca i brojnih volontera daje nadu u bolje sutra - i ovo nije #instapatetika. 🙌Toliko je dobrih ljudi, susjeda, rodbine, prijatelja, nepoznatih i poznatih koji su u svakom trenutku spremni pomoći. Koliko velikih ljudi ima među nama! ❣️ Teški dani su iza nas i pred nama svima, tjeskoba i panika se natječu za pobjedu, ali izgurat ćemo mi to i iz ove katastrofe izići pametniji i jači, ali prije svega bolji ljudi i ispisati epsku priču o humanosti i solidarnosti...🙏🤲 Trudnica u karanteni vam šalje veliki virtualni zagrljaj! #nemapredaje💞