Tramvajski partyji kao hit u Zagrebu: Tko stoji iza neobičnog spoja vožnje i glazbe

Ako ste pomislili da je noćni život u Zagrebu pomalo dosadnjikav, misija ovog mladog DJ-a je promijeniti to , a već je krenuo u realizaciju plana. Zagrebačku je noćnu ponudu obogatio (za naše pojmove) pomalo neobičnim konceptom tuluma u tramvaju, a reakcije posjetitelja zasad su fantastične!

Pseudonim je spontano nastao. Kako imam jednog leptira na vratu, koji mi je draga uspomena, odlučio sam ga uključiti u ime. Dodao sam riječ jam i sjelo mi je, pa sam odlučio ići s tim. DJ-iranje mi je unazad desetak godina bilo neka tiha patnja kojoj se nisam konkretno posvetio. Rad u struci nije me veselio, pa sam prije dvije godine odlučio diplomu s Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta ostaviti po strani i baciti se u nepredvidljiv svijet freelancea.

Vaše ime je Josip Mioč, no javnosti se predstavljate pod pseudonimom Butterfly Jam. Kako je nastao taj pseudonim i kako ste završili u svijetu glazbe?

Svojim nastupima zapravo ste postavili DJ-iranje u neki potpuno novi kontekst. Svirate izvan klubova i može se reći da rušite granice očekivanog. Kako je nastala ta ideja o napuštanju tradicionalnog klupskog prostora?

Iskreno, nije to neka neuobičajena stvar vani, jer DJ-evi sve više traže kanale izvan klubova i festivala za partyje i promociju. Dosta pratim putem društvenih mreža kakvi koncepti se razvijaju i pokušavam to prilagoditi gradu u kojem živim. Svakako mislim da je to put kojem ću težiti i, osim tramvaja, imam u planu još neke zanimljive kulise za party, makar je tramvaj baš jedinstveno iskustvo zbog tog spoja vožnje kroz grad, glasne muzike i svjetla.

Kako ste došli na ideju organizirati party baš u tramvaju? Možete li opisati kako to izgleda?

Ideja je proizašla iz videoklipova koji su prikazivali kako su ozbiljni diskografi u nekoliko navrata ugostili svjetski poznate DJ-eve u berlinskom metrou. Metro u Zagrebu nemamo, ali zato u mojim očima imamo super niskopodne tramvaje bez vagona koji prolaze gradom i po meni su savršeni za party.

On počinje na način da se svi s kupljenom ulaznicom okupe u Regular baru na Britancu, gdje imamo izvanrednu tramvajsku stanicu. Putnici se po mom dolasku ukrcavaju i kreću u dvosatnu vožnju gradom. Tramvaj je opremljen klupskim osvjetljenjem i ozvučenjem te u takvoj atmosferi obilazimo širi centar s nekoliko stajanja tijekom vožnje. U tramvaju nema prodaje pića, već je sva konzumacija uključena u cijenu ulaznice.

Tko god da se zatekao u gradu tih večeri u kojima je vozio party tramvaj, zasigurno je bio u šoku. Jeste li uspjeli škicnuti reakcije prolaznika na taj 'ludi glazbeni tramvaj'?

Uspijem malo škicnuti, a većinom prevladavaju pogledi čuđenja i oduševljenja, što mi je iznimno drago. Bitno mi je da tramvaj izaziva pozitivne reakcije i odobravanje sugrađana.

U tramvaju ste zaduženi za glazbu, ali – jeste li ipak dobili priliku i sjesti 'za volan' tramvaja?

Mogu reći da sam podosta naučio o tramvajima otkad sam krenuo surađivati sa ZET-om. Ljudi koji tamo rade su stvarno susretljivi i otvoreni za pomoć i objašnjenje. Vozio tramvaj još nisam, ali sam imao priliku sjediti u kabini i glumiti vozača.