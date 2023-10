Točno dva tjedna do prvog samostalnog Hauserovog nastupa i velikog glazbenog showa u Areni Zagreb

'Zločesti dečko' među instrumentalistima i jedan od osnivača 2Cellos, izaći će na pozornicu s preko 20 članova orkestra koji će ga pratiti na violinama, bubnjevima, gitarama, udaraljkama i puhačkim instrumentima uz uzbudljive pirotehničke efekte. Koncert 'Rebel with a Cello' bit će spoj klasike, latino ritmova i filmske glazbe, upakiran u tri odvojena 'čina' s bogatom listom od preko 20 pjesama, koje će raznježiti, a zatim dići na noge publiku u Areni Zagreb. Vatreni plesni hitovi poput 'Livin’ la Vida Loca' Rickyja Martina , 'Let’s Get Loud' Jennifer Lopez ili Shakirin 'Waka Waka' rasplesat će Arenu Zagreb na vrhuncu koncerta, a prije toga opustiti je uz romantične latinske balade.

I dok vragolasti glazbeni romantičar u novi show uključuje sve što su njegovi obožavatelji upoznali i zavoljeli kroz njegove dosadašnje nastupe, poput iznimno popularnih pjesama 'Beach Party' i 'Alone Together', HAUSEROVA debitantska solo turneja podiže njegov nastup uživo na sasvim novu razinu, u kojoj spaja ritmičan retro zvuk s modernim svjetskim plesnim hitovima, a sve je to upakirano u album 'The Player'.

Naslanjajući se na uspjeh HAUSEROVOG albuma prvijenca 'Classic' iz 2020. koji je bio broj jedan na Billboardovoj ljestvici klasičnih albuma, drugi samostalni album 'The Player' je HAUSEROVO najinventivnije djelo do sada. U sastavljanju eklektičnog popisa pjesama na albumu - koji uključuje reinterpretacije svih, od Shakire do legendarnog kubanskog skladatelja Osvalda Farrésa - HAUSER je iskoristio svoje gotovo enciklopedijsko znanje o povijesti latinske glazbe.

HAUSER je nedavno najavio i svoj novi, treći samostalni, te prvi božićni album - 'Christmas' za koji je napravio remake 14 svima poznatih božićnih melodija iz različitih dijelova svijeta te uz pratnju orkestra, a koji će biti dostupan od petka, 27. listopada 2023. Vodeći single albuma, Amazing Grace, prate spektakularni vizuali koji prikazuju dinamičnog violončelista u njegovom jedinstvenom izvođenju. Spot za ovu pjesmu sniman je u zagrebačkom Francuskom paviljonu.