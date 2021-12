To je ljubav: Danijela Martinović pokazala kako uživa u najdražem društvu

Poznati su svoje profile na društvenim mrežama ispunili fotografijama svojih blagdanskih trenutaka. I splitska pjevačica i spisateljica vrijeme provodi sa svojim najmilijima, a pokazala je i kako to izgleda

Splićanka je život posvetila sceni. Od svojih samih početaka, preko pjevanja u grupi Magazin do samostalne karijere, sitna dama uvukla se u srca obožavatelja. No Danijela Martinović uvijek je isticala kako su je na putu uspjeha uvijek podržavali njezini roditelji, majka Ivanka i otac Ivano te braća i sestra Izabela.

View this post on Instagram

O roditeljima je zadnji put pričala na gostovanju na HTV-u u emisiji 'U svom filmu' i to na temu nje i Petra Graše. 'Roditelji su nas prestali ispitivati kad ćemo pred oltar, 'digli ruke' su od toga. Medijski je to bilo poprilično teško za izdržati. Svaka moja izjava o tome bilo je svojevrsno opravdavanje, što uopće nije tako jer je to naš slobodan izbor. Slobodan izbor je i da o našoj vezi ne želimo pričati, od starta se toga držimo. Imamo oboje karijeru i ne želimo da se to sljubi', poručila je tada.