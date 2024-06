Tko su djeca preminulog Donalda Sutherlanda? Najstariji sin je krenuo očevim stopama

Hollywood se oprašta od legendarnog glumca Donalda Sutherlanda koji je u 89. godinu života preminuo nakon duge bolesti, a višestruko nagrađivani glumac bio je i otac petoro djece. Njegovim stopama krenuo je Kiefer Sutherland koji iza sebe već ima zavidnu karijeru, a evo tko su ostala njegova djeca

Legendarni holivudski glumac Donald Sutherland, čija je bogata karijera trajala od 1970-ih do 2020-ih, preminuo je u 89. godini života. Iza njega je ostala je ostala supruga Francine Racette, te petero djece i četvero unučadi. Sutherland je djecu dobio iz dva braka: s bivšom suprugom Shirley Douglas dobio je blizance sina Kiefera i kćer Rachel, a s drugom suprugom Francine Racette sinove Roega, Rossifa i Angusa.

Unatoč izazovima u obiteljskim odnosima, Donald je bio blizak sa svom svojom djecom pred kraj života. A jednom prilikom je priznao da nije bio prisutan u životu svog sina Kiefera dok je bio mlad, ali je izrazio ponos zbog njegovih postignuća. Također, kako piše People, otkrio je da je svoje sinove imenovao prema režiserima s kojima je radio. Tako je njegov sin Kiefer, koji je krenuo očevim stupama, ime dobio po Warrenu Kieferu, režiseru filma 'Castle of the Living Dead'.

Kiefer Sutherland Kiefer Sutherland rođen je 21. prosinca 1966. u bolnici St. Mary's u Paddingtonu, London, a ima sestru blizanku Rachel. Poput svog oca, Kiefer je poznat glumac, najpoznatiji po ulozi u dugotrajnoj televizijskoj drami '24'. U intervjuu iz 2016. godine, Kiefer je govorio o svom liku Jacku Baueru, opisujući kraj serije kao 'najgori prekid' koji je ikad doživio. Te godine, Kiefer i Donald su zajedno glumili u filmu 'Forsaken'. Osim glume, Kiefer je izdao svoj prvi album 'Down in a Hole' 2016. godine i uspješno nastupao na turnejama, iako je morao prekinuti jednu turneju zbog ozljede.

Kiefer je također otac glumice Sarah Sutherland, koju je dobio s prvom suprugom Camelijom Kath. Nakon razvoda od Kath, bio je zaručen s Julijom Roberts, ali je ona otkazala vjenčanje neposredno prije same ceremonije. Kiefer se kasnije oženio s Kelly Winn, no razveli su se 2008. godine. Kiefer je otvoreno progovorio i suočio se s problemima s alkoholom, a više je puta bio uhićenja zbog vožnje pod utjecajem alkohola. Rachel Sutherland Sutherlandova jedina kći, 57-godišnja Rachel Sutherland, Kieferova je sestra blizanka. Iako je Rachel uglavnom izbjegavala svjetla reflektora, radi iza kulisa u industriji zabave kao dramaturginja. Godine 2018. Kiefer je za The Guardian rekao da je s Rachel 'nevjerojatno blizak'.

'To što sam blizanac naučilo me koliko je važno imati društvo', rekao je. 'Svaki put kad sam nešto doživjela mogla sam se okrenuti na svoju lijevu stranu i to podijeliti. Kad sam rađala svoje prvo dijete, rekla sam majci: 'Bože, rodila si dvoje u isto vrijeme.' Rekla je, 'Oh, dušo, bilo je dobro dok ste imali 2 godine, pazili ste jedno na drugo.' Roeg Sutherland Sutherland i Francine Racette, inače njegova treća supruga, dočekali su svog sina Roega Sutherlanda 5. veljače 1974. u Los Angelesu. Roeg također radi u industriji zabave, iako na drugačiji način od svog oca, brata i sestre. Roeg radi za agenciju za talente i sport Creative Artists Agency u odjelu Media Finance tvrtke. Prema The Hollywood Reporteru, odjel nadzire 'pakiranje i predstavljanje nezavisno financiranih filmova, televizije i digitalnog sadržaja.

Rossif Sutherland Rossif je rođen u Vancouveru u Kanadi 25. rujna 1978, ali se obitelj preselila u Pariz kada je on imao 7 godina. Rossif nije planirao glumiti dok nije zamijenio studenta u filmu snimljenom na Princetonu. Rossif je Peopleu rekao da je njegov nastup djelovao vrlo emotivno na njegovog oca. 'Imao je suze u očima i rekao je: 'Mali, to je ono što bi trebao učiniti', prisjetio se. U intervjuu za The New York Post iz 2013., Rossif je objasnio da se ugledao na svog oca. 'Nikada me zapravo nije zanimalo da budem glumac, ali uvijek sam bio zadivljen onim što je moj otac radio', rekao je. 'Znao sam koliko je talentiran; jednostavno to nikada nije bilo nešto što sam mislio da mogu ili želim raditi. Nisam želio biti drugi ljudi - to je ono što sam mislio da je gluma.'

Rossif ima desetke priznanja, uključujući i ulogu Ezre Shawa u The Handmaid's Tale. Bio je nominiran za Canadian Screen Award za svoju izvedbu u filmu River iz 2016., u kojem je glumio liječnika u bijegu nakon što slučajno ubije čovjeka u Vijetnamu. Rossif je za Monsters & Critics rekao da je uloga bila emocionalno teška. 'Tjeskoba je bila prisutna cijelo vrijeme. Morao sam je pojačati, a ne igrati. Bilo je to iskustvo kao nijedno drugo za mene. Obično sam glumac na setu, angažiran da budem stručnjak za svoj lik i ostatak vrijeme se klonim ljudi s puta.' Rossif je također glumio u televizijskoj seriji Reign od 2013. do 2015. godine. Angus Sutherland Sutherland i Racette dobili su svog najmlađeg sina, Angusa Redforda Sutherlanda, 3. rujna 1982. Kao i njegova starija sestra Rachel, Angus nije proveo puno vremena u središtu pozornosti, već je radio ispred i iza kamere.