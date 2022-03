Titulu misice Ana Sasso ponijela je prije 40 godina: 'Nikada se nisam osjećala bolje'

Davne 1982. godine Ana Sasso proglašena je Miss Jugoslavije, te se te iste godine plasirala među prvih 15 na svjetskom izboru. Iako je od tog izbora prošlo nevjerojatnih 40 godina, za nju vrijeme kao da je stalo davnih dana

A da se udala za svog dugogodišnjeg partnera, otkrila je pred istim kamerama RTL-a gotovo pola godine ranije: 'Pa gle, ja i on smo ti Mr. and Mrs. Smith i mi smo uspjeli to sakriti zato što je to bio naš dogovor, nešto naše, nismo to htjeli dijeliti, nema potrebe - što znači papir ako se ljudi ne vole, ali mi smo i to napravili, čisto da imamo i taj papir.'

U supruga se zaljubila u bolnici, a jedan nesretni pregled, rekla je, donio joj je životnu sreću: 'Ja sam u to vrijeme imala tegobe - zapravo reći ću, napadaj panike, veliki stres koje su meni prouzrokovale paniku. Išla sam na Hitnu - kako mi nije ništa bilo i jedan moj prijatelj mi je rekao kako za mene ima jednog doktora. I onda me odveo k njemu.'

Iako je od izbora ljepote na kojem je pobijedila, onom za Miss Jugoslavije, prošlo točno 40 godina, Ana Sasso i dalje izgleda senzacionalno, no, priznaje, ravan trbuh i utegnuto tijelo 'nisu joj pali s neba'. Za svoj izgled se itekako trudi svakodnevno vježbajući.

'Pedesete su mi fenomenalne, puno žena će to potvrditi. Shvatila sam vrijednosti života - vrijednost života je biti sretan i zdrav, a ja se nikad nisam osjećala bolje', otkrila je Ana Sasso koja je sreću pronašla i u vjeri.

'Vjera me probudila i dala mi smisao života, meni nitko ne treba govoriti o Bogu i ljubavi jer je ja osjećam u sebi!'