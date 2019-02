The Lemonheads donose svoj dugačak i nepredvidiv set u Zagreb

Evan Dando i njegovi Lemonheads donose u zagrebačku Tvornicu kulture 27. veljače dugačak i prilično nepredvidljiv koncertni set, u sklopu aktualne turneje koja prati album 'Varshons 2'

Sudeći prema dosad odsviranim koncertima na europskoj turneji Zagreb u srijedu očekuje set od minimalno 25-26 pjesama iz svih faza karijere, od kultnih izdanja 'It’s A Shame About Ray' i 'Come On Feel The Lemonheads' do nedavno objavljenog 'Varshons 2'. Evan i bend se nimalo ne drže jednog popisa skladbi, pa tako na touru dosad nisu izvedena niti dva ista nastupa, već ih od večeri do večeri slažu iz izbora od čak 60 pjesama. Na većini svirki kombiniraju akustičan i električan set, a neke pjesme Dando izvodi i solo na gitari.

Kao najčešće izvedene izdvojile su se 'Hospital', 'My Drug Buddy', 'It's A Shame About Ray', 'Into Your Arms', 'Left For Dead', 'Being Around', 'Big Gay Heart', 'Stove' i 'Confetti', dok su od obrada za repertoaru najčešće 'I Just Can' Take It Anymore“ Grama Parsonsa, 'Straight To You' Nicka Cavea, 'Abandoned' Lucinde Williams ili pak 'Tenderfoot' i 'The Outdoor Type' grupe Smudge.