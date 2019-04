The Frajle - nova pjesma uoči novog albuma i koncerta u Zagrebu

U svibnju 2019. godine, popularni novosadski bend The Frajle slavi točno 10 godina od kada su se okupile i započele svoj glazbeni put. Deset godina putovanja, pjesama, smijeha, koncerata i nevjerojatne energije četiri iznimne žene - Marije, Nevene, Jelene i Nataše - čini mnogo razloga za slavlje

The Frajle su desetu godinu odlučile zaokružiti novim albumom obrada koji izlazi u svibnju, no do tada, događa se još mnogo toga.

Tako Frajle upravo predstavljaju novu pjesmu, 'Negativ', u kojoj su ostvarile suradnju s jednom od najpoznatijih makedonskih pjevačica, Tijanom Dapčević. Ovo nije prva suradnja s Tijanom, s kojom ih veže prijateljstvo i ljubav prema glazbi. Frajle su prije nekoliko godina bile gošće Tijani na pjesmi 'Živote kreni', a ovaj put su izabrale obraditi Tijanin hit „Negativ“ i u toj obradi ugostiti Tijanu. Spot za pjesmu režirali su Sandra Mihaljević i Igor Ivanović.

'Negativ' je pjesma s kojom je Tijana 2002. godine pobijedila na Sunčanim skalama, a potom po njoj nazvala i album, koji je doživio veliki uspjeh u Makedoniji. 'Tijana je prekrasna, duhovita i svoja, a uz sve to i divna glazbenica. Nakon prve suradnje, znale smo da želimo nešto opet s njom napraviti, i evo, sve nam se poklopilo na pjesmi Negativ. Presretne smo! I ne možemo dočekati da naš novi album Obraduj me dođe konačno u ruke publike', izjavile su Frajle povodom nove pjesme i albuma.

'Obraduj me' je novi album obrada Frajli koji izlazi u svibnju, a publika ga već s nestrpljenjem očekuje. Nakon nedavno objavljene suradnje s Vannom na pjesmi 'Ako je vrijedilo išta' i sada pjesmom 'Negativ', Frajle još jednom potvrđuju svoju glazbenu posebnost no i specifičnu prepoznatljivost, koju zaokružuju svojim novim albumom obrada.

Energija koju dijele s publikom nešto je što na svakom koncertu iznova oduševi, pa nije ni čudo da su koncerti Frajli u Hrvatskoj redom rasprodani. Prva prilika za novo koncertno druženje s Frajlama stiže 12. travnja kada djevojke nastupaju u zagrebačkom Johannu Francku.