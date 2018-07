The Bambi Molesters više ne postoje: 'Naše uzbudljivo putovanje je završilo'

Brojni obožavatelji diljem svijeta ostali su u čudu i poprilično razočarani kada su na Facebooku grupe The Bambi Molesters pročitali kako je, s posljednjom objavljenom pjesmom 'Last Summer Song', došao i kraj postojanju tog benda

'Dragi svi, našom novom pjesmom 'Last Summer Song' htjeli bismo se pozdraviti i reći da je naše uzbudljivo putovanje s The Bambi Molesters završilo. Svim dragim prijateljima i r'n'r braći i sestrama s kojima smo se zabavljali sve ove godine želimo reći jedno veliko HVALA i doviđenja u nekom malom klubu. Dečkima iz grupe The Strange želimo puno uspješnih koncerata. Dinko, Lada, Hrvoje ❤️ la pa-pa.'