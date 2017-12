Svjetski proslavljena plesna senzacija ponovno u Hrvatskoj

Ovog proljeća, zagrebačka publika imat će priliku svjedočiti Lord of the Dance plesnom spektaklu, koji još od izvedbe u glasovitoj Wembley Areni 1998. drži svjetski rekord od 21 uzastopne rasprodane izvedbe

Nakon što je osvojio kazališne daske diljem svijeta, uključujući prestižne pozornice West End i Broadway, oborio rekorde box office-a i polučio ogromne uspjehe u SAD-u, Kanadi, Irskoj, Njemačkoj, Južnoj Africi, Australiji, Novom Zelandu i Meksiku, Lord of the Dance 8. travnja 2018. ponovno će zadiviti Arenu Zagreb, stoji u priopćenju.

Lord of the Dance premijerno je prikazan na daskama veličanstvenog londonskog kazališta Coliseum prije dva desetljeća, a prije svega nekoliko godina doživio je spektakularnu preobrazbu u show još uzbudljiviji od originala, i to upravo pod redateljskom palicom Michaela Flatleya.