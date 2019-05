Svjetske zvijezde uživale u Istri: Hvala Sea Star, hvala Umag, vratit ćemo se!

Osim 40.000 posjetitelja koji su u vikendu za nama prošli kroz vrata trećeg po redu Sea Star festivala, sjajno su se zabavile i vodeće zvijezde!

Wu-Tang Clan održali su po mnogima povijesni nastup na glavnoj pozornici Addiko Tesla Stageu u subotu, 25. svibnja, i to na turneji koja je obišla svega 12 europskih gradova a za koju se spekulira da je možda bila i posljednja prilika da ih gledamo uživo na ovim prostorima. Svoje oduševljenje nakon ovako uspješnog koncerta pokazali su i u backstageu nakon nastupa, pa je legendarni Ghostface Killah rekao da će se sastav ipak vratiti u ove krajeve: 'U Hrvatskoj je bilo ludilo! Sea Star festival je bio stvarno ludnica!' DJ Mathematics je potvrdio da ovo 'nije bio uobičajen nastup' i da je sreća da ga nisu propustili uprkos nezgodnom rasporedu turneje, a maestralni Masta Killa i njegov suborac Cappadonna poslali su poruku ljubavi svim fanovima koji su došli na Sea Star: 'Već znate sve, vidjeli ste što se dogodilo, hvala vam za ovu ljubav!' Rap bogovi ostali su i snažan utisak profesionalnosti i skromnosti i na organizatore i ugostitelje, s riječima da su se sjajno proveli, zahvaljujući se nakon nastupa osobnim porukama produkciji, svojim festivalskim domaćinima, hotelu i svima kojima su sudjelovali u organizaciji!

Svoje oduševljenje Sea Starom Wu-Tang je podjelio i na Twitteru postajući video sniman u backu Addiko stagea: https://twitter.com/WuTangClan/status/1133573971641815042?s=19

Nenadmašna Nina Kraviz, iskoristila je priliku da u Istru sleti nešto ranije, kako bi dan provela u obilasku okolice Umaga i uživanju u lokalnoj gastronomiji i vinu. Osim niza fotografija s nastupa i tečno napisane reči "Hvala!" za publiku i domaćine Sea Star festivala, na Instagramu je objavila i fotografiju iz restorana u kojem je odabrala ribu grdobinu, čiji joj izgled nije prijao koliko je kasnije njezin čuveni ukus kad je riba bila spremljena na majstorski način. Dan je završila uz zalazak sunca na motovunskim zidinama, uz fotografiju na kojoj upija sunce s društvom! Da je dan bio savršen najbolje je pokazao njezin nastup s kojim je gotovo magično kreirala jutarnji prizor poput onih na Exitovoj Dance Areni, dok su ovacije i skandiranje njezinog imena mnogi glazbenii poznavatelji usporedili sa stadionskim rock koncertima!

Nina Kraviz Instagram: https://www.instagram.com/p/Bx22ZJ6CiIq/

Potvrdu da veličinu umjetnika ne čini samo njegovo djelo, već i stav i otvorenost, najbolje je pokazao otac techno pokreta Sven Vath, koji je s Ninom također nastupao u petak. Putem svog službenog Instagram profila, “Papa Sven” je s fanovima podjelio „neverojatnu atmosferu” i utiske sa Sea Stara, kao i nekoliko fotografija sa glavne pozornice festivala među kojima je i grupni selfie s Ninom Kraviz, organizatorima, ali i tisućama fanova u publici!

Sven Vath Instagram: https://www.instagram.com/p/Bx4q-yjC5d1/

Umagu prije nastupa nije odoljela ni IAMDDB, koja se u sjajnom raspoloženju slikala s prisutnima, a prije festivalsku noć u petak, kada je nastupala, šetala je Umagom, posebno oduševljena mirisom borovih šuma koje dominiraju u regiji!

Putem Tvitera se oglasio jedan od glavnih aktera nove techno generacije i zvjezda subotnje noći na Nautilus Areni, Enrico Sangiuliano, podjelivši s pratiteljima fotografiju na kojoj pokazuje svoje "kung fu" talente uz riječi "Hvala svim party ljudima na Sea Star festivalu u Hrvatskoj, vaša energija je bila neverojatna!"

Enrico Sangiuliano Twitter - https://twitter.com/esangiuliano/status/1133046352068390913?s=19

Iduća, velika točka u festivalskom kalendaru je EXIT koji će se održati od 4. do 7. srpnja na Petrovaradinskoj tvrđavi u Novom Sadu. Po mnogima ovogodišnje izdanje je dosad i najjače, a glavni razlog je impresivan glazbeni program koji predvode rock titani The Cure, rock bend o kome se trenutno najviše priča Greta Van Fleet, neokrunjeni kralj grime scene Skepta i nova hip-hop diva IAMDDB, najslavniji DJ svih vremena Carl Cox, službeno najpopularniji DJ tandem Dimitri Vegas & Like Mike, te hitmakeri DJ Snake, The Chainsmokers, Desiigner, Lost Frequencies, Sofi Tukker i Tom Walker, bass heroji Chase&Status i Dub FX, asovi elektronske scene Solomun, Tale of Us, Maceo Plex, Paul Kalkbrenner, Charlotte De Witte, Boris Brejcha, Peggy Gou, Jeff Mills, Amelie Lens, Dax J i brojni drugi na preko četrdeset pozornica i glazbenih zona širom Petrovaradinske tvrđave u Novom Sadu.