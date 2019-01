Svirao je na spremniku za gorivo, a danas puni koncertne dvorane

Rođen je u siromašnoj glazbenoj obitelji u malom selu u Kamerunu, ali s velikom ljubavi prema glazbi. Sam je izradio prvi instrument na kojem počinje svirati već s četiri godine, balfaon. Kasnije je uz pomoć dotrajalog spremnika za gorivo i najlona za ribolov napravio prvu gitaru i zaputio se u veliku glazbenu karijeru

Basist, pjevač i kantautor porijeklom iz Kameruna, Richard Bona ponovno će nastupiti u Zagrebu nakon devet godina pauze i to u sklopu Musicology Barcaffe Sessions. Koncert Bona u pratnji banda održat će se 9. ožujka u Tvornici kulture čime započinje i proljetni koncertni serijal Musicology Barcaffe Sessions.

Rođen u glazbenoj obitelji u malom selu u Kamerunu, pa je glazba bio prirodan odabir i put. Rođen u siromašnoj obitelji, ali s velikom ljubavi prema glazbi sam je izradio i prvi instrument na kojem počinje svirati već s četiri godine, balfaon. Kasnije je 'stvorio' i svoju prvu gitaru i to tako što je najlon, koji su koristili za ribolov, razvukao preko starog i dotrajalog spremnika za gorivo otpisanog motocikla. Kako i sam kaže jazzom se počeo baviti iz financijskih razloga, nakon što ga je vlasnik prostora u kojem je s bandom svirao tradicionalnu afričku glazbu, zatražio da sviraju isključivo jazz. Od tog trenutka Bona upoznaje potpuno novi glazbeni svijet, ali za njega to znači i potpuno novi smjeru života. Iako mu je jazz obilježio taj novi životni put kroz cijelu karijeru bježi od svrstavanja u bilo koji glazbeni pravac.

S 22 godine Bona emigrira u Njemačku gdje započinje glazbeno obrazovanje. Seli se u Francusku gdje nastavlja s obrazovanjem, ali ne prestaje svirati. Nekoliko godina kasnije, sredinom devedesetih seli u New York. Dolaskom u New York postaje prepoznatljiv i podiže 'drugačiju' prašinu u etabliranim jazz krugovima. Oduševio je kolege, ali i publiku i kritičare svojim nesvakidašnjim vještinama muziciranja, komunikacijom sa stagea i ogromnim talentom. Fanovi ga prozivaju 'Afričkim Stingom', kritičari profesionalcem nad profesionalcima, ali ono što ga definira kao vrhunskog glazbenika je povezanost s publikom koju ostvaruje na svakom nastupu. Njegov vokal, istinska vještina i dominacija bassom, unikatna moć pisanja pjesama i mogućnost da nauči svirati bilo koji instrument samo gledajući kako ga netko svira donosi mu rijetku poziciju afričkih umjetnika na visokom svjetskom nivu.

Dodijeljene su me neke od najznačajnijih i najprestižnijih nagrada i priznanja u glazbi, pa se tako može pohvaliti 'Victoires du Jazz Award' za najboljeg internacionalnog umjetnika 2004.g., ali i s 3 nominacijama i jednim osvojenim Grammyem za album Speaking of Now 2002.g. Svirao je i surađivao s velikanima poput Michael Sterna, George Bensona, Pat Methenya, John Legenda i mnogim drugima.

Richard Bona nastupit će s peteročlanim bandom:

Richard Bona - Bass, vokal

Michael Lecoq - klavijature

Archibald Ligonnière - bubnjevi

Ciro Manna - gitarar

Dennis Hernandez - truba

