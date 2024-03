Svetlana Bojković: 'Udavala sam se tri puta i o svakom svom mužu mislim sve najbolje'

'U to vrijeme su se kod nas snimali partizanski filmovi I ove mlađe glumice uglavnom su igrale partizanke. Filmski ‘Crni val’ se još nije ni pojavio I uglavnom su bili ti filmovi – Nijemci - partizani. A ja sam vjerojatno bila previše profinjena za takve uloge, a i u kazalištu su me uvijek odijevali u kostime sa šeširima i igrala sam drame', prisjetila se Bojković u HRT-ovoj emisiji 'U svom filmu' urednice i voditeljice Tončice Čeljuske .

Na pitanje kako gleda na snimke od prije 50 godina , rekla je: 'To više nisam ja. To sam nekad bila ja. Hvala bogu nema neke nostalgije. Bila bih jako nesretna da patim od nostalgije'. Pričala je i o ulozi u seriji ‘Bolji život’ koja je imala milijunsku publiku i bila je posljednja tv-serija u bivšoj Jugoslaviji. Prikazivala se od 1987. do 1991. u više od 90 nastavaka.

'Pitali su me nedostaje li mi gluma, a ja sam rekla - 'ne nedostaje'. Moj suprug se zgrozio. Pitao me kako to mogu reći kad je to moj dio života, ali to je bila istina jer ja volim istraživati I uostalom, naradila sam se u životu, pa mi je odgovarao taj život kojem sam se brzo prilagodila. Odmarala sam se, gledala filmove, čitala knjige… Nisam imala u planu što ću raditi kad se vratim, ali uoči povratka počele su mailom stizati ponude za razne uloge i eto – radim i danas i ne razmišljam o umirovljenju', kazala je.

Razgovor je zaključila rečenicom da je 'sretna žena i mirna je jer je napravila u životu ono kako je najbolje mogla'. Možda je, kaže, to moglo biti više i bolje, ali više od toga nije mogla i zato je s time što je postigla, potpuno zadovoljna.