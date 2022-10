Svekrva iz noćne more: Carica Sisi imala je kompliciran odnos sa ženom koju su nazivali 'jedinim muškarcem na dvoru'

Stariji među nama sjećaju se carice Sisi koju je utjelovila Romy Schneider, a nove generacije s austrijskom caricom imaju se prilike upoznati preko Netflixove serije 'Carica' koja je prikovala gledatelje pred male ekrane. Osim ljubavne između lijepe Sisi i austrijskog cara, mnogima nije promaknuo ni napet odnos između mlade carice i njezine svekrve, nadvojvotkinje Sofije, koja joj je ujedno teta, mamina sestra

Ako ste pažljivo gledali 'Caricu' (The Empress) i znate barem nešto malo o odnosima u kraljevskim obiteljima, onda vam nije novost da su se brakovi sklapali između bliskih članova obitelji. Carica Sisi i car Franjo Josip bili su prvi rođaci jer su im majke sestre. No osim ljubavne priče mladog para i dvorskih spletki u seriji je prikazan i odnos snahe i svekrve, kakav nitko ne bi poželio.

'Faza medenog mjeseca je gotova', govori joj Sofija, a to je bio samo jedan od njezinih mnogih manevara kojim je pokušavala držati nećakinju i snahu pod kontrolom. U seriji se vidi kako ona diktira sve, od toga što bi Sisi trebala nositi, preko toga kako bi se trebala ponašati, do toga kada može vidjeti svog supruga, cara Franju Josipa I.

Napetost između njih dvije naočigled raste u seriji, no pitanje je koliko to odražava događaje iz stvarnog života. Što se tazbine tiče, nadvojvotkinja Sophie ušla je u povijest kao jedna od najstrašnijih, ako ne i najgora svekrva. Upravo je ona bila 'mozak' iza uspona svog sina na carsko prijestolje; nakon što je njegov ujak Ferdinand abdicirao s prijestolja, Sophie je uvjerila svog krotkog supruga Franju da prijestolje preda sinu Franji Josipu. Zatim se cijela posvetila tome da bude 'carica iz sjene', nudeći svom sinu savjete, ali istodobno vršeći snažan pritisak na njega da ih prihvati tijekom cijele njegove vladavine.

Također je pratila sina kad se išao susresti sa Sisi, kad je prvi put stigla u Beč uoči vjenčanja. 'Nadvojvotkinja Sofija ušla je u brod odmah iza svog sina kako bi pozdravila buduću mladenku. Od tog trenutka nadalje, mala je Sisi bila državna ličnost, stalno pred očima javnosti', piše Polly Cone u knjizi The Imperial Style: Fashions of the Habsburg Era.

Njezino je mišljenje bilo toliko moćno i odlučno da su je nazivali 'jedinim muškarcem na dvoru'. Kad je Franjo Josip zaprosio Elisabetu (Sisi), što je bio prilično kontroverzan izbor budući da je ta uloga trebala pripasti njezinoj sestri Heleni, no mlađa Sisi ipak mu se više dopala, Sofija nije gubila vrijeme kako bi provjerila hoće li ona odgovarati svemoćnoj habsburškoj slici. Za žene je to značilo da su trebale biti slika i prilika eterične ljepote, ali i sposobnosti davanja nasljednika.

Sisi također nije bilo dopušteno ni da provodi mnogo vremena nasamo sa suprugom. U knjizi o carici 'The Reluctant Empress' Brigitte Hamann, povjesničarka piše o Sofijinoj strogoj kontroli nad parom. Sisi i Franjo Josip znali su povremeno s sami šetati hodnicima do Burgtheatera, mirnijeg dijela palače, no Sofija je to zaustavila kad je saznala. Od tada su njih dvoje morali biti u pratnji sudskih službenika.

'Sukobi s tajnom caricom, nadvojvotkinjom Sofijom, obično su se vrtjeli, po Sisinom mišljenju, oko trivijalnosti, a baš zbog toga ju je to još više boljelo', piše Hamann. Zaboljelo ju je i kad se Sofija riješila Sisinih kućnih ljubimaca papiga. 'Predložila je caru da oduzme Sisi papige kako ne bi ‘poprijeko pogledala’ pticu i tako osudila svoju bebu da na kraju izgleda kao papiga', piše Hamann.