Iako je papire za razvod Mary-Kate Olsen podnijela prije točno mjesec dana, o svemu se doznalo tek sada, a glumica, koju hrvatska javnost pamti po ulozi najmlađeg i najslađeg člana humoristične serije 'Puna kuća', sada je otkrila kako ju je suprug, francuski bankar Pierre Olivier Sarkozy izbacio iz njihovog iznajmljenog njujorškog doma

Kako bi čim prije završila to poglavlje života, Mary-Kate Olsen zatražila je od suda da ubrzaju brakorazvodnu parnicu. 'Moj suprug je raskinuo ugovor za naš dom u New Yorku i to bez mog pristanka. Budući da on od mene očekuje da se iselim iz našeg doma do 18. svibnja, i to u New Yorku u kojem je zbog pandemije koronavirusa trenutno nemoguće bilo što napraviti, molim vas da prihvatite moj zahtjev i ubrzate parnicu', stoji u sudskim papirima.

'Na podmukli način pokušava mi oduzeti kuću u kojoj smo živjeli i ako bude uspješan u tome, ne samo da ću izgubiti svoj dom, već riskiram i da izgubim svu svoju osobnu imovinu.'

Iako je, kako kaže, tražila od Sarkozyja, ali i vlasnika stana, da joj produže ostanak u stanu do 30. svibnja, budući da zbog pandemije trenutno ne može potražiti novi stan.