Ususret spektaklu 'One World’ koji priprema Lady Gaga u suradnji s 15-tak najvećih glazbenih imena današnjice, u Zagrebu se održava mini glazbena poslastica za sve željne zabave u ovoj prisilnoj socijalnoj distanci izazvanoj koronavirusom

Suradnja između tri nadarene glazbenice Lane Škrgatić, Tee Mišković i Lucije Bekavac te autosalona Auto Exclusive, u subotu će biti ispričana jedna hvalevrijedna poslastica za sve građane željne dobre muzike i pozitivnih nota.

Naime, djevojke već godinama nastupaju unutar grupe C.U.R.E. (Creative Urban Radiant Elegant) te su multiinstrumentalistice, a sada su se u nedostatku gaža odazvale jednoj pozitivnoj akciji.

U 20 sati u subotu pripremaju live glazbeni koncert u prostorijama salona Auto Exclusive u Sesvetama, a sve koji se uključe putem njihova Instagram ili YouTube kanala razveselit će nekim od najvećih svjetskih hitova.

‘Izvest ćemo neke pop, jazz covere na naš način. Neke od pjesama koje smo pripremili su No Roots, Je veux, Hit the road Jack, I’appuntamento, Night like this. Veselimo se koncertu’, rekla je Lana, koja svira sax, flautu, klavijaturu.

Ovoga puta u akciji im se spriječena pridružiti četvrta članica grupe Mirjana Mičetić, koja je u drugoj županiji.

Uz spektakularnu scenografiju neki od luksuznih sportskih limenih ljubimaca, pomno osmišljenu rasvjetu i naravno svoje vrhunske glasovne sposobnosti, C.U.R.E će domaćoj publici pružiti nevjerojatnu subotnju večer u karanteni.