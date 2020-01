Stonebride prije Monster Magneta u Močvari

Zagrebački stoner heroji Stonebride nastupit će kao gosti kultnom Monster Magnetu na koncertu u Močvari 15. veljače

Godinu dana nakon fantastičnog koncerta u Tvornici kulture kultna rock mašina Monster Magnet se vraća u Zagreb i to u sklopu turneje na kojoj slave album „Powertrip“, ključni album žanra i njihovo najprodavanije studijsko izdanje koje ih je 1998. godine gurnulo u mainstream i među rock prvoligaše. Predvođeni neuništivim Daveom Wyndorfom Monster Magnet su osnovani sad već davne 1989. godine. Prvo desetljeće polako su gradili karijeru bez većih uspjeha, da bi 1998. pogodili jack pot megasellerom «Powertrip» s kojeg su skinuti veliki singlovi «Space Lord», «Powertrip», «Temple Of Your Dreams» i «See You In Hell».