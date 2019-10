Spektakularna Barcolana pod palicom MK Groupa

Hotel Kempinski Palace Portorož i tvrtka MK Group sa projektom Go to Barcolana i ove su godine partner najveće svjetske regate “Barcolana“ koja okuplja najbolje jedriličare svijeta. Ovim potezom, MK Group pokazuje da je strateški partner razvoja turizma u cijeloj regiji. Više od 60 jedrilica iz čitave Europe i preko 500 sudionika bili su dio tradicionalne rally regate Go to Barcolana, a pobjednicima ove regate dodijeljene su vrijedne nagrade

Kai Behrens, generalni direktor Hotela Kempinski Palace Portorož, izjavio je da je “Barcolana 51” jedna od najprestižnijih u svijetu kada je riječ o jedrenju i dodao da je ponosan što je Hotel Kempinski Palace Portorož drugu godinu zaredom dio ove prestižne manifestacije: “Jedriličarska regata Go to Barcolana od strane Kempinski i MK Group zaslužuje maksimalnu podršku jer doprinosi ne samo promociji slovenskog jedrenja i sporta, već i razvoju slovenskog turizma i Portoroža kao jedinstvene turističke destinacije”. Start regate „Go to Barcolana“ bio je ispred hotela Kempinski Palace Portorož, a službeni promotor rally regate bio je Vasilij Žbogar, jedan od najuspješnijih svjetskih jedriličara i dobitnik nekoliko olimpijskih medalja.