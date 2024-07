Spektakl na Šalati: Evo kako je izgledao koncert legendarne Grace Jones

E. K. 04.07.2024 u 23:41

Glazbena ikona Grace Jones, jedna od najprepoznatljivijih figura američke glazbene scene, održala je svoj prvi koncert u Hrvatskoj na zagrebačkoj Šalati. Neponovljiva autorica, pjevačica, glazbenica i model jamajkanskog porijekla svijetu je podarila opus koji je već upisan u glazbene klasike, od albuma poput 'Warm Leatherette' i 'Nightclubbing' do singlova kao što su 'Private Life', 'Pull Up to the Bumper', 'I've Seen That Face Before' i 'Slave to the Rhythm' s kojima je poharala glazbene ljestvice, a zagrebačku je publiku, ova osebujna 76-godišnjakinja, očarala svojim nadahnutim nastupom, ali i ekscentričnim kostimima.