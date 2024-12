Slučajnost ili pakleni plan? Zbog Angeline Brad Pitt ne može sklopiti brak s lijepom Ines

'Brad se želi ponovno oženiti, ali Angie još uvijek stoji na putu tome, a on samo želi da sve bude gotovo', ekskluzivno je za DailyMail.com rekao insajder blizak Bradu. 'Ona to razvlači gotovo cijelo desetljeće. Sada odugovlači s finalizacijom njihovog razvoda.'

Insajder je dodao: 'Ona ovo koristi kao još jednu taktiku da zadrži kontrolu nad njim i Brad zna da ona kipi jer je on sretan.'

Izvor: Profimedia / Autor: Admedia, Inc / ddp USA / Profimedia

Insajder je zatim objasnio da je Brad odlučan riješiti sva svoja pravna pitanja s bivšom suprugom, te da ga je Ines spremna podržati tijekom daljnje borbe.

'Ovo traje već osam godina i iako bi želio službeno nastaviti s Ines, oboje znaju da to nije moguće, a to je Brada jako ljuti', istaknuo je insajder. 'On je tako spreman uhvatiti se u koštac s Miravalom. Ines će čekati koliko treba.'