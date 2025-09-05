Sličnost je preočita: Vlado Kalember i sin Darian ukrali pažnju u novom zajedničkom izlasku

Predstavljanje slikarskih radova Silvestra Dragoje Šomija u Hrvatskom prirodoslovnom muzeju u četvrtak je okupilo i neke poznate hrvatske osobe, među kojima se našao i Vlado Kalember , u društvu svog sina Dariana . Snimljeni su rame uz rame uz bubnjara Slavka Pintarića Pištu kako slušaju govor otvaranja sinoćnje izložbe.

Stopama roditelja

Za Vladu, jednu od ikona domaće scene, to je prirodno okruženje, a za 19-godišnjaka, to je teren na kojem uči zanat, upoznaje scenu i hvata ritam koji mu očito leži. Mladi nasljednik s jednakim žarom poput oca i majke, violončelistice Ane Rucner stoji uz DJ pult ili tonsku opremu. Nedavno se, među ostalim, pojavio u novom glazbenom projektu svog tate i Srebrnih Krila i to kao pratnja na gitari potvrdivši tako da će glazba biti i njegov životni put.

'Od svoje dvanaeste godine više sam se htio baviti elektronikom ili istraživati nešto novo, a u petnaestoj sam upoznao glazbu i nekako sam si rekao da moram završiti ono što su oni zapravo započeli', ispričao je mlađi Kalember u svom rijetkom medijskom istupu za In Magazin.