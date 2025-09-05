NJEGOV MEZIMAC

Sličnost je preočita: Vlado Kalember i sin Darian ukrali pažnju u novom zajedničkom izlasku

D.A. Morić

05.09.2025 u 09:32

Slavko Pintarić Pišta, Vlado i Darian Kalember
Slavko Pintarić Pišta, Vlado i Darian Kalember Izvor: Pixsell / Autor: Goran Stanzl/PIXSELL
Pjevačka legenda, Vlado Kalember i sin Darian posljednjih su mjeseci postali prepoznatljiv tandem domaće društvene scene. Njihovi izlasci gotovo uvijek imaju glazbeni predznak - od koncerata i festivalskih večeri do predstavljanja novih projekata i druženja s kolegama, pa ne čudi da su jučer svratili i na izložbu Silvestra Dragoje Šomija, frontmena sastava Neki to vole vruće

Predstavljanje slikarskih radova Silvestra Dragoje Šomija u Hrvatskom prirodoslovnom muzeju u četvrtak je okupilo i neke poznate hrvatske osobe, među kojima se našao i Vlado Kalember, u društvu svog sina Dariana. Snimljeni su rame uz rame uz bubnjara Slavka Pintarića Pištu kako slušaju govor otvaranja sinoćnje izložbe.

Stopama roditelja

Za Vladu, jednu od ikona domaće scene, to je prirodno okruženje, a za 19-godišnjaka, to je teren na kojem uči zanat, upoznaje scenu i hvata ritam koji mu očito leži. Mladi nasljednik s jednakim žarom poput oca i majke, violončelistice Ane Rucner stoji uz DJ pult ili tonsku opremu. Nedavno se, među ostalim, pojavio u novom glazbenom projektu svog tate i Srebrnih Krila i to kao pratnja na gitari potvrdivši tako da će glazba biti i njegov životni put.

'Od svoje dvanaeste godine više sam se htio baviti elektronikom ili istraživati nešto novo, a u petnaestoj sam upoznao glazbu i nekako sam si rekao da moram završiti ono što su oni zapravo započeli', ispričao je mlađi Kalember u svom rijetkom medijskom istupu za In Magazin.

Vlado i Darian Kalember u srpnju na proslavi 78. rođendana Croatia Recordsa
Vlado i Darian Kalember u srpnju na proslavi 78. rođendana Croatia Recordsa Izvor: Pixsell / Autor: Davor Puklavec/PIXSELL

Sličnost je nemoguće ne primijetiti - crte lica, držanje, pa i način na koji se obraćaju ljudima. Vlado je u razgovoru za tportal istaknuo da je 'dobio dijete u pravo vrijeme'. Da se to dogodilo dok je bio puno mlađi bilo bi drukčije, a 'ovako je kao deda, a dede se vole družiti s unucima', našalio se tada.

Vladimir Kočiš Zec
  • Slavko Pintarić Pišta, Vlado i Darian Kalember
Otvorenje izložbe 'Patide II' Silvestra Dragoja Šomija Izvor: Pixsell / Autor: Goran Stanzl/PIXSELL

