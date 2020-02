Slavni oskarovac sasvim iskreno o raspadu braka nakon 13 godina: 'Zbog toga najviše žalim u životu'

U novom intervjuu za ugledni The New York Times oskarovac Ben Affleck iskreno je progovorio o raspadu braka s glumicom Jennifer Garner i dugogodišnjoj borbi s alkoholizmom

Godine 2018. godine Affleck i Garner razveli su se nakon 13 godina braka, a roditelji su dvama djevojčicama, 14- godišnjoj Violet i 11- godišnjoj Seraphini i sedmogodišnjem sinu Samu.

'Najveće žaljenje u mom životu je naš razvod. Sram je stvarno toksičan. Ne postoji njegov pozitivan nusprodukt. To je samo zagrijavanje u otrovnom, groznom osjećaju niske vrijednosti i gađenja samom sebi', iskreno progovara Affleck.

I dok Affleck priznaje svoju krivicu za razvod braka s majkom svoje troje djece, danas se trudi manje razmišljati o tome.

'Za mene nije zdravo da sam previše opsjednut zbog neuspjeha. Da, napravio sam greške u životu, a zbog nekih i žalim, no iz svega toga moraš nešto naučiti i pokušati ići naprijed. Ljudi s kompulzivnim ponašanjem, kojima i sam pripadam, svo vrijeme imaju neku vrstu osnovne nelagode koju pokušavaju ukloniti i osjećati se bolje pa su im često izlaz jelo, piće, seks, kockanje ili kupovina. No sve to čini ti život gorim. Tada radite sve što je u vašoj moći da uklonite tu nelagodu., a tada počinje prava bol. Počinjete se nalaziti u začaranom krugu koji ne možete prekinuti. To se barem meni dogodilo', izjavio je oskarovac.