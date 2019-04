Slavna glumica nakon pet mjeseci konačno u javnosti sa sinčićem

Njemačka glumica Diane Kruger dugo je skrivala svoju trudnoću, a onda je u 42. po prvi puta postala majka. Radosnu je vijest ipak podijelila s medijima, ali bebicu je punih pet mjeseci uspješno skrivala od neželjenih pogleda

Prije pet mjeseci glumica Diane Kruger po prvi je puta postala majka. S partnerom Normanom Reedusom dobila je kćerkicu. Baš kao što je i svoju trudnoću skrivala od javnosti, tako je i bebicu do sada uspješno držala podalje od fotoreportera i novinara.

No, blagdansku nedjelju odlučila je provesti u šetnji sa svojom mezimicom, a to su iskoristili dežurni paparazzi fotografi. Na ulicama New Yorka uslikana je u šetnji s kćerkicom koju je ponosno držala u nosilici u naručju. Pritom je slavna Njemica izgledala fenomenalno i šik. Nosila je trendi rozi kaputić, mini suknju i kapu te velike sunčane naočale.