Skladao je naše najveće pop hitove, osnovao najuspješniji bend bivše države, osvojio Eurosong, a potkraj života upoznao i tamnu stranu slave: Tko je, zapravo, bio Rajko Dujmić?

Rajko Dujmić ostavio je neizbrisiv trag kao autor niza hitova njegove grupe Novi fosili, ali i niza drugih izvođača. Bio je i kontroverzni lik koji je punio novinske stupce aferama, zdravstvenim problemima i kompleksnim odnosom sa suprugom Snježanom. Donosimo biografiju jedne od najvećih legendi hrvatske pop glazbe

'S godinu dana dobio sam žulj na usnicama od usne harmonike. Bio je to moj najdraži poklon za prvi rođendan. Godinama kasnije mama je često prepričavala kako sam tad stajao na stolu i svirao, a svi su gosti oko mene morali plesati. Od najranije mladosti jedini moj način komuniciranja s ljudima bio je zvuk, a tako je ostalo i do danas. Glazbom se najbolje izražavam', izjavio je svojedobno za 24 sata.

'Dobro slušam i gledam, primjećujem stvari koje se događaju oko mene. A ni mene život nije mazio, bio je dosta buran i prolazio sam i sunčane i kišne dane. I snijegove, i svašta... Nisu to samo pjesme, tu je mnogo filmske glazbe i drugih stvari. Tih tisuću osamsto brojeva je oko 70 sati, to je skoro tri dana glazbe... to je puno', rekao je glazbenik.

Zbog smrti Nenada Šarića Brade, bubnjara Novih fosila i supruga Sanje Doležal, bend je otkazao dogovorene koncerte. Odluku o nastavku koncerte aktivnosti članovi grupe prepustili su pjevačici, a ona je dala nagovijestiti da će skupiti snage i biti spremna za nastup krajem lipnja u Sloveniji.

U jesen 2013. godine, godine u kojoj je dobio Porina za životno djelo, Dujmić je trebao nastupiti na 60. Zagrebačkom festivalu, ali je morao odustati jer mu se upalio živac u nozi.

'Prije nego što su mi se dogodile najvažnije stvari u životu, uvijek bi me zadesile neke nevolje. I kad sam na Eurosongu pobijedio s pjesmom 'Rock me' s grupom Riva, nisam bio tamo. Tako se i sada nadam da je to znak kako me čeka nešto dobro', bio je optimističan Dujmić.

U siječnju 2014. Dujmić je povodom izdavanja prvog live albuma Novih fosila u karijeri dao intervju Exkluziv Tabloidu, jedan od njegovih najemotivnijih intervjua u karijeri tijekom kojega je i zaplakao pred kamerama.

'Jako mi prijatelji puno znače, ali imam ih jako malo. Mojom greškom. Žalim za nekim stvarima u životu. Nosim se kao vuk samotnjak, zaližem svoje rane. Supruga mi je sve', rekao je Dujmić, koji se u međuvremenu razišao sa Sanjom Doležal, Marinkom Colnagom i Vladimirom Kočišom Zecom.