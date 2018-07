Sjećate li se omiljenog štrebera Stevea Urkela? Evo što radi i kako izgleda danas

Većina ga se sjeća kao napornog štrebera iz susjedstva mekog srca, Stevea Urkela, iz popularne TV serije 90-ih 'Pod istim krovom', kojoj su se veselili i brojni Hrvati, a nakon što se serija prestala prikazivati više nitko nije čuo za mladog Jaleela Whitea koji je utjelovio lik Urkela

Američki glumac Jaleel Ahmed White koji je slavu postigao ulogom u seriji 'Pod istim krovom' i svojoj čuvenoj rečenici - 'Did I do that?' osvojio je srca Hrvata koji su iz dana u dan pratili nepodopštine nespretnog Stevea Urkela, štrebera iz susjedstva koji je do posljednje emitirane epizode gajio ljubav prema Lauri Winslow, školskoj kolegici i susjedi u čijoj je kući provodio većinu vremena, unatoč negodovanju cijele obitelji Winslow.