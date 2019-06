Sin Jona Bon Jovija na društvenoj mreži podijelio svoj obiteljski odmor u Hrvatskoj

View this post on Instagram

@jonbonjovi is in Dubrovnik, spotted on his 'Rarity' yacht! - - - - - - #jakebongiovi #jonbonjovi #jbjsoulkitchen #hamptonwater #bonjovi #bonjovifamily #jbjsoulfoundation #dorotheahurley #jessebongiovi #romeobongiovi #stephaniebongiovi #bonjovifans #runawaytoparadise #keepthefaith #bongiovifamily #bonjoviconcert #bonjoviforever #bonjovirockhall #bonjovifans #hopeisdelicious #bonjovifamily #bonjovialways