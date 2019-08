Shakira ekskluzivno na velikom platnu u Cinestaru - show uz koji sigurno nećete mirno sjediti

Shakira in Concert: El Dorado World Tour na velika platna donosi njezin najveći show ikada

Nakon uspješnog albuma El Dorado, koji joj je svojevremeno donio Grammyja za najbolji pop album Latinske Amerike i latinski Grammy za najbolji moderni vokalni pop album - vraća se na svjetsku scenu sa svojim najslavnijim spektaklom do sada gdje izvodi uspješnice kao “Chantaje” i “La Bicicleta” i druge hitove iz dvadesetogodišnje karijere uključujući jedan od najvećih poput “Hips Don’t Lie”, “Waka Waka (This time for Africa)” i “Estoy Aqui”. Ona je pjevačica koja konstantno ruši rekorde i osvaja srca obožavatelja sa specifičnom kombinacijom latina i rock and rolla.

Danas, slavi povratak na scenu uz ovaj fenomenalni koncertni spektakl koji je sniman tijekom turneje “El Dorado” – a možete ga pogledati samo 13. studenog 2019. i ekskluzivno u CineStar kinima! Uživajte u showu uz koji nećete moći mirno sjediti. Svoju ulaznicu možete kupiti na blagajnama kina, putem iCineStar aplikacije ili online na: http://bit.ly/ShakiraUCineStaru