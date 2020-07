Severina otkrila kako je provela odmor sa sinom: 'Spavali smo u kućici na drvetu…'

Uoči prvog koncerta u Splitu nakon popuštanja mjera uvedenih zbog korone, velika regionalna zvijezda Severina otkrila je za Radio Dalmaciju gdje i kako provodi odmor. Nezaobilazna destinacija je, naravno, grad pod Marjanom

'Kako je aktualna korona, nema baš turista. Šetala sam Splitom, Riva je izgledala kao kad zimi puše bura. Teško je to vidjeti, ali baš svi se trebamo pridržavati pravila.'

Sa sinom i društvom putovala je po otocima, bili su, ističe, i na Kornatima, uživali i kupali se.

'On je proplivao s tri godine, sada već roni. On je mali Spiderman, ja sam mama Spiderman. Malo šetamo po otocima, malo se zezamo s ježevima - hoće li nas ubosti ili neće, jer moramo vaditi i morske krastavce, a ja sam Super-Woman. Kad sam išla na koncert dok je on bio mali, onda bih se ja obukla u neki oklop, a on me pitao zašto to nosim. Onda sam ja rekla da sam ja Super-Woman, kao ovi iz crtanog, idem spašavati svijet. Tako da sam morala uvijek loviti rakove, onda sve to moramo staviti u teglu i pustiti kasnije u more. Jednu je zvijezdu sam izvadio, bio je presretan.'