Serija nad serijama: Igra prijestolja završava na vrhuncu popularnosti

Osma i posljednja sezona dosad najskuplje, najgledanije, najnagrađivanije i najviše 'piratizirane' televizijske serije, najavljuje se kao apoteoza koja će milijune ljubitelja srednjovjekovne fantazije oduševiti i rastužiti. Mnogi se ipak neće predati očaju uvjereni da Igre prijestolja žive vječno

Prva od šest epizoda posljednje sezone bit će emitirana 14. travnja u Sjedinjenim Državama na kablovskoj televiziji HBO. No to nije kraj, jer emitiranih 67 epizoda, uz knjige Georgea R.R. Martina po kojima su nastale "Igre prijestolja", otvorilo je fanovima čitav jedan svijet, beskrajan poput svemira.

Mjesecima amateri nagađaju, a kladionice se time koriste, koji će od junaka zavladati imaginarnim Westerosom. Hoće li to bi šutljivi Bran Stark, sadašnji favorit za tron ili mnogo glamurozunji Jon Snow i Daenerys Targaryen koji za njim prilično zaostaju.

Konvencija 'Con of Thrones' 2018. privukla je 5000 ljudi u američki grad Nashville, kaže Melissa Anelli, glavna direktorica tvrtke Mischief Management, koja očekuje jednako toliko ljudi na ovogodišnjoj konvenciji u srpnju..

Stranica Archive Of Our Own (AO3, Naš vlastiti arhiv) sadrži više od 22.000 priča "fanfiction", koje objavljuju amateri nadahnuti GoT-om.

Nije naodmet podsjetiti da su od serije svoj dio kolača ubrale i lokalne zajednice. Prihode su ostvarivale tijekom samog snimanja serije - statisti, domaći glumci, prehrana, prijevoz, smještaj, niz drugih organizacijskih i tehničkih usluga, ali i godinama poslije. Primjerice u Dubrovniku organizirane ture 'Igre prijestolja' privuku izuzetno velik broj gostiju koji uz vodiča obilaze lokacije snimanja i pritom slušaju priče sa 'seta'. Tomu valja pridodati suvenire, kulinarstvo i drugo.