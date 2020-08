Sergej Trifunović o nedavnom napadu na ulicama srpske metropole: 'Mene je udarila u glavu država'

Srpski glumac, glazbenik i lider Pokreta slobodnih građana boravi na Hvaru. Na Braču je pak promovirao film 'Ajvar', u kojem tumači glavnu mušku ulogu za koji kaže da je jedan od dva najbolja filma koja je radio u životu. Ispričao je zašto voli hrvatske otoke, a rekao je ponešto i o nedavnom incidentu u Beogradu kad su ga ozlijedili

'Mrzim festivale i mrzim gužvu. Ne volim ni vlastite premijere, ali kad si na moru sve je drugačije. Ti festivali na moru, možeš doći ovako u kratkim hlačama. Potpuno je sve ok. Ja ću večeras ovako zatvoriti festival, ne moram nešto da se peglam. Vrlo jednostavno, bio sam na Hvaru i ljudi su me zvali, kao poslali bi čamac! Naravno da ću doći, najbolje da ću reći neću', ispričao je Sergej Trifunović za IN Magazin Nove TV.