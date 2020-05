Zvijezda serije 'Seks i grad' prije točno 23 godine zaklela se na vječnu ljubav svom suprugu Matthewu Brodericku. Jedan su od rijetkih primjera dugovječne ljubavi u svijetu Hollywooda te s ponosom ističu koliko su sretni što su se spojili 1997.

Glumica Sarah Jessica Parker svog je današnjeg supruga upoznala malo nakon što je prekinula vezu s glumcem Robertom Downeyjem Jr. Zahvaljujući poslovnim poznanstvima svoje dvojice braće Pippina i Tobyja famozna plavuša koju svijet pamti po ulozi iz serije ‘Seks i grad’ pronašla je 1996. svoju srodnu dušu.

Mladi glumac i pjevač Matthew Broderick bio je baš poput Sarah Jessice, na početku svoje karijere i ganjao posao. A onda im se iz vedra neba dogodila ljubav, koja danas broji više od dva desetljeća postojanja. Na prvi spoj pozvao ju je nakon zajedničkog projekta na Broadwayu ‘How to Succeed in Business Without Really Trying’ i odmah je očarao.