Sandra Perković o svom treneru i životnom partneru: 'To je dvosjekli mač, ja sam s njim od 0 do 24, ali on je sa mnom u dobru i u zlu'

Najbolju hrvatsku atletičarku za koji mjesec očekuju Olimpijske igre u Tokiju. Ispričala je kako će to izgledati, a s njom će ondje biti i dugogodišnji trener i muškarac u kojeg je zaljubljena, Edis Elkasević

'Mislim da sam lude dane ostavila u mladosti. Nisam ja stara, i dalje sam vrckava, ali sam ispunjenija. Meni trening paše i drži me na radnoj temperaturi', rekla je. U Japan će sa svojim dugogodišnjim trenerom i životnim partnerom Edisom Elkasevićem. Već mnogi znaju koliko je zaljubljena, no rijetko na društvenim mrežama objavljuje njihove zajedničke fotografije.

'To što mi je trener i životni partner je dvosjekli mač, ja sam s njim od 0 do 24, ali on je sa mnom u dobru i u zlu. Zna što radimo na treningu, nema izvlačenja. Uđe u moju kožu, zna kad sam neraspoložena, to su velike prednosti kad imaš osobu kojoj vjeruješ', poručila je.

Progovorila je i na temu pandemije. 'Mislim da nas je pandemija sve promijenila. Mene koja živim brzo, moram ovo, moram ono, onda nas zatvore i zaključaju... Shvatiš da ništa drugo nije bitno osim ljudi oko tebe. Mislim da će nama u svakom zlu neko dobro doći, za neku budućnost. Svi smo se okrenuli sebi u toj brzini, na kraju shvatiš da si sam sebi najbitniji', smatra Sandra.