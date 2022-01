Rock velikani Simple Minds objavili su singl 'Act Of Love'

Škotski rock velikani Simple Minds na stadion Šalata stići će u četvrtak, 30. lipnja 2022. godine, a ususret svjetskoj turneji objavili su singl “Act Of Love”

Uvod u obljetničku akciju označila su i dva izdanja – koncertni album “Live In The City Of Angels” i kompilaciju “40: The Best Of 1979 – 2019”. Live izdanje snimano je na dugačkoj sjevernoameričkoj turneji, dok je kolekcija hitova dosad najdetaljniji i najiscrpniji pregled fascinantne karijere jednog od najvećih otočkih bendova i uključuje 40 pjesama, od megahitova “Don’t You (Forget About Me)”, “Alive & Kicking”, “Belfast Child”, “Mandela Day”, “Promised You A Miracle”, “Glittering Prize”, “Waterfront”, “Sanctify Yourself”, “New Gold Dream (81, 82, 83, 84)”, “War Babies” do nove pjesme, obrade King Creosoteove “For One Night Only”.

Sve njih uživo će čuti i naša publika 30. lipnja 2022. na omiljenom stadionu Šalata u Zagrebu. Bit će to ujedno i jedini datum koji je bend posvetio našoj regiji u sklopu ogromne svjetske turneje i proslave 40 godina rada.