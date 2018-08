Regija u suzama: Kolege su neutješni

Opraštamo se al ne sa tugom već sa nadom i vjerom da ćemo opet vidjeti sve koje volimo, On će nas čekati tamo i prvi pružiti ruku kad zakoračimo u novi svijet, gdje je više ljubavi, gdje je više milosti... Moj omaž Oliveru...❤️ Ti odlaziš, tiho,poput sinjeg vala koji pismom hridi,svoje jutrom budi, ti sijaš poput rajskog skrivenoga žala a sve vide judi, a sve čuju judi. Ti odlaziš, lako,poput maestrala koji pismom barke usnule još budi, ti sijaš na tom nebu, silno poput grala a sve vide judi, a sve čuju judi. Ti odlaziš i uvik se svome domu vraćaš poput galeba što zorom,svoje mlade budi, ti sijaš poput rajskog skrivenoga žala, tebe vole judi, tebe jube judi.

A post shared by Vreco Bozo (@bozovreco) on Aug 1, 2018 at 12:05am PDT